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Doğa Okulları’nın yeni CEO’su Devrim Karaaslanlı oldu

Eğitim sektöründe yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren deneyimli isim Devrim Karaaslanlı, Doğa Okulları’nın yeni CEO’su oldu.

Doğa Okullarının yeni CEOsu Devrim Karaaslanlı oldu

06 Kasım 2016 14:39

100’ü aşkın kampüsüyle Türkiye’nin en büyük okullar grubu olan Doğa Okulları, genel müdür görevine iş dünyasının başarılı isimlerinden Devrim Karaaslanlı’yı getirdi. En son Bahçeşehir Okulları’nda Genel Müdür olarak görev yapan Karaaslanlı, Michigan State Universitesinden Ekonomi ve İstatistik alanlarında Yüksek Lisans derecesi alarak profesyonel iş hayatına Amerikan Merkez Bankası’nda başladı. 2001-2005 yılları arasında bu bankanın Kansas City ve Boston birimlerinde Ekonomist olarak görev yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra, Vodafone Türkiye Finans bölümünde yöneticilik görevlerinde bulundu. Provus Bilişim A.Ş’de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Devrim Karaaslanlı, evli ve bir çocuk babası olup iyi derecede İngilizce biliyor.

Eğitimin Türkiye’deki lideri olan Doğa Okulları’na katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Karaaslanlı, "Doğa Okulları, bugün, ürettiği eğitim modelleriyle dünyada birçok kurumun örnek aldığı bir okul. Ben de bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Doğa Okulları’nı diğer eğitim kurumlarından ayıran en temel özelliği; eğitimde klasik kalıpları yıkarak modern, vizyoner modeller hayata geçirmesi. Bu anlamda sorumluluğum elbette ki çok büyük. Bunun bilinciyle hareket ederek ülkesine ve değerlerine bağlı, sorgulayan, donanımlı liderler yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Etiketler: Devrim Karaaslanlı, doğa okulları


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