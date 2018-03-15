Diğer
Kategoriler

Doğa Sigorta'ya tüketici kalite ödülü

Doğa Sigorta A.Ş, 31’inci Uluslararası Tüketici Zirvesi’nde Tüketici Kalite Ödülü’ne layık görüldü.

Doğa Sigortaya tüketici kalite ödülü

15 Mart 2018 16:48

Bu sene “Kişisel Bilgi ve Yapay Zeka“temasıyla gerçekleştirilen 31’inci Tüketici Zirvesi’nde yılın Tüketici Kalite Ödülü’nü Doğa Sigorta A.Ş, kazandı. Şirket adına ödülü Doğa Sigorta Genel Müdür’ü Coşkun Gölpınar teslim aldı. 

Zirvede, 'Teknoloji ve Refah' konulu workshop’ta konuşmacı olarak yer alan Doğa Sigorta A.Ş CEO’su Nihat Kırmızı, "Doğa Sigorta A.Ş olarak sektöre adım attığımız 2014 yılında çok önemli rakiplerimiz vardı. Sektördeki rekabet ortamı karşısında nasıl rekabet edebileceğimizin analizini yaptık. Öncelikle teknolojiye yapacağımız yatırımı ele aldık. Teknolojiyi kullandığımız ölçüde fark oluşturabileceğimizi düşündük. Bugün geldiğimiz noktada 3.5 milyon sigortalıya hizmet vererek sektörün en büyük sigorta şirketlerinden biri konumuna yükseldik. Bu başarıyı müşteri odaklı olmamız ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla sağladık” diye belirtti.

"Teknolojik yatırımlarla nitelikli insan kaynağı elde ettik"
Teknolojiyi iyi kullanan şirketlerin daha nitelikli insan kaynağı elde ettiğini vurgulayan Kırmızı, konuşmasında, "Yaptığımız teknolojik yatırımlarla çok iyi bir insan kaynağı oluşturarak şirketimizi önemli bir noktaya getirdik. Teknolojiyi kullanarak sadece müşterilerimize değil, çalışanlarımıza da refah ortamı sağladık. Bundan sonraki süreçte teknolojiyi kullanabildiğimiz ölçüde sigorta sektöründe rol oynayabileceğiz. Önümüzdeki dönemde bu bakış açısıyla ilerleyerek teknolojiye yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç