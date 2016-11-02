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Doğa tutkunlarının Oryantiring Yarışları Eyüp’te başladı

İstanbul Orienteering Spor Kulübü tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Oryantiring Yarışları Eyüp Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kurtkemeri’nde başladı. Eşofmanlarını giyen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da sporcularla birlikte yarıştı.

Doğa tutkunlarının Oryantiring Yarışları Eyüpte başladı

02 Kasım 2016 13:22
Doğa tutkunlarının Oryantiring Yarışları Eyüp’te başladı - Tıkla İzle

Eyüp Belediyesinin ev sahipliğinde İstanbul Orienteering Spor Kulübü tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Oryantiring İstanbul 5 Days Yarışlarının Eyüp Ayvant Bendi Mersi Etabı sabah saatlerinde verilen startla Kurtkemeri Piknik Alanında başladı. 5 gün boyunca devam edecek yarışlarda, zaman ve kontrol mekanizması için hataya yer bırakmayan sportident elektronik zaman hesaplama sistemi kullanıldı. Doğa şartlarının zorluklarıyla mücadele etmeye çalışan sporcuların ellerindeki haritalarla, dağlık ve ormanlık alanda belirlenen noktaları bulma çalışmaları sırasında zor anlar yaşadığı gözlendi. Farklı branşlarda yaşlısı ve genciyle her kesimden insanın katılım gösterdiği Oryantiring Yarışlarının ilk gününde yarışmacılar birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

"Oryantiring spor dalı 3 boyutu düşünmeyi geliştiriyor"
Oryantiring Yarışlarının ilk gününde sporcuları yalnız bırakmayarak start noktasında açıklamalarda bulunan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Sporu sadece futboldan ibaret görmüyoruz. Futbolun dışında yüzlerce spor dalları var. Biz bu anlamda ilçemizde bütün spor dallarını yaygınlaştırmak istiyoruz. Bugün burada yaptığımız Oryantiring Yarışları, anlayışımızın bir yansımasıdır. Biz istiyoruz ki bu spor dalı da ilçemizde tanınsın, çünkü bu spor dalının da diğer spor dalları gibi çok faydası var. Bu spor dalı zekayı, koordinasyonu, fiziksel performansı ve 3 boyutlu düşünmeyi geliştiriyor. Dolayısıyla kolay ve basit bir spor dalı olduğu için herkesin yapması konusunda belediye olarak daha hassas davranacağız" dedi.

Başkan Aydın Oryantiring Yarışlarında sporcularla yarıştı
Oryantiring Yarışlarının ilk gününde sporcularla bir araya gelen Başkan Aydın, etkinlik direktörü Güven Solmaz’dan yarış hakkında bilgiler aldı. Yarışların ilk etabında yer alan Başkan Aydın, sporcularla birlikte start çizgisinden çıkarak haritadan yön bulmaya çalıştı. Güven Solmaz’la birlikte doğaya çıkan Başkan Aydın, hocasıyla yapılan kısa bir değerlendirme sonunda dağın eteğinde bulunan ormanın derinliklerindeki ilk noktayı buldu. Başkan Aydın, "Hocamın desteğiyle ilk defa bulduk. Bu spor dalında biraz harita bilgisi gerekiyor, biraz zekayı çalıştırmak gerekiyor, tam bana göre bir spormuş" diye konuştu.
Doğa tutkunu genç, yaşlı herkes Oryantiring yarışlarında birincilik için mücadele etti.
Ormanın derinliklerindeki noktaları bulmaya çalışan sporcular birincilik için kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman dağın eteğine tırmanmaya çalışırken yere düşen sporculara, bazen de çalılar zor anlar yaşattı. 55 yaşındaki Oryantiring sporcusu Ayşe Bingöl, "Harita okuyabiliyorsanız, noktaları bulabiliyorsunuz. Ben üçüncü yılımdayım ve yarışmada iddialı değilim. Bu spor dalıyla ben kafa, bedence çok iyi spor yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Start çizgisinden çıkış süresini beklediği sırada konuşan Ayşe Keskin ise, "Bence insan vücuduna en iyi gelen şey burada olmak ve oryantiring sporu yapıyor olmak. Oryantiring sürekli güç ve dayanışmanın yanı sıra zeka gerektiriyor. Yarışma sonunda kazandığımız dereceler bize mutluluk katıyor" ifadelerini kullandı.
 


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