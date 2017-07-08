Diğer
Kategoriler

Doğa yürüyüşüne çıktılar, çöplerin içinde FETÖ'nün kitaplarını buldular

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ıssız yerlere atılmaya devam ediyor.

Doğa yürüyüşüne çıktılar, çöplerin içinde FETÖnün kitaplarını buldular

08 Temmuz 2017 10:53

Edinilen bilgiye göre, bir grup doğasever hem piknik hem de doğa yürüyüşü yapmak için Nilüfer ilçesinde gezintiye çıktı. Misi Köyünden başladıkları yürüyüşe Saklı Vadi ve Atatürk Kent Ormanı'nı geçerek Doburca'ya ulaşmak isteyen ekip, Saklı Vadi içinde ormanlık alanda çöplerle karşılaştı. Doğayı kirletenleri göstermek için çöpleri çekmek isteyen ekip, çöplerin içinde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapları görürken, Elif-Ba ve
Kuranı Kerim de olması şaşırttı.

Güvenlik güçleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.  

Zafer Peker


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!