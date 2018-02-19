Doğal balda dikkat çeken farklar!

Doğanın Şifası Bal

Bal yüzlerce yıldır doğal olarak tüketilen bir ilaçtır. Çünkü kanı hızlandırması ve böylelikle vücudumuzun daha etkin bir şekilde bakterilerle savaşmasını ve hatta yaralarımızın daha kolay iyileşmesini sağlamaktadır. Dünya genelinde bal tüketiminin sürekli artıyor olması, balın kalitesini düşürmektedir. Oysa ki bal, tamamı ile doğal olmalı ve bu doğallığı ile bizlere istediğimizi sunmalı.

Bugün iyi bir bal organik ortamında yetişmelidir. Herhangi bir çiçekten toplanan polenler ile oluşan bal, arıların şifası niteliğindedir. Çiçek balı, çam balı, akasya balı, siyah çam balları, kekik balı, ıhlamur balı, kestane balı gibi farklı çeşitlerde ballar bulunmaktadır. Bu balların her birinin kendine has özellikleri bulunmakla birlikte, genel olarak tümünün özelliği sağlıklı olmamıza fayda sağlamasıdır.

Organik Olmayan Balları Tüketmeyin

Ne yazık ki televizyon başta olmak üzere, çeşitli medya araçlarında sürekli tanıtılan kavanoz balları, bal değildirler. Bunlar glikozlar ile suni olarak elde edilmektedir. Bunların tüketilmesi ise yarardan çok zarar olmaktadır. Organik bir bal tüketmek ise, anında sizin hissetmenize neden olacaktır. Çünkü kan akışı hızlanacağı için, soğuk havada üşümeniz geçecektir. Anlık belirgin özelliklerinin yanı sıra, en önemlisi sizi gün boyu zinde tutacak olmasıdır.

Ayrıca çeşitli özel bal karışımları ile daha fazla doğayı hissedebiliyor ve doğanın gücünü yaşayabiliyorsunuz. Süzme ya da petek balların natürel olarak tüketilmesi, bal içerisine tarçın ya da çörek otu bulunması, etkisini daha fazla hissetmenize neden olacaktır. Bunların tamamı balı nasıl tüketmek istediğiniz ile alakalıdır.

Buram Bal Şifa Kaynağı

Bal ile birlikte ayrıca doğal şifa kaynağı olarak arı poleni, arı sütü ve Buram Bal'ın özel Buram Propolis ürünü de şifayı doğadan almanızı sağlamaktadır. Ürün çeşitliliği ve doğal balları ile sofraların lezzet şöleni olan Buram Honey Turkey sayesinde, doğanın ve arıların ortaklaşa sunmuş oldukları bu eşsiz tatlar ile sofralarınızı şenlendirebilir ve sağlığı elde edebilirsiniz.

Buram bal, sadece süzme ya da petek bal çeşitleri ile değil, ayrıca ürünleri içerisinde bulunan Buram ballı çerez, Buram Propolis, Buram Arı Poleni, Buram Arı Sütü, çiçek balı, çam balı, akasya balı, siyah çam balları, kekik balı, ıhlamur balı, kestane balı, tarçınlı bal, çörek otlu bal çeşitleri ile de her damak tadına uygun, doğal balı almanızı sağlamaktadır.

Sofralarınız İçin Buram Bal

Bugün iyi bir bal tüketmek ve doğanın sunduğu o eşsiz lezzetleri tüketmek, sizin için harika bir deneyim olacaktır. Gerçek balın yakıcılığını ve şifasını elde etmek, Buram Balı tercih etmeniz ile mümkün olacaktır.

Kaynak : https://burambal.com/blog/