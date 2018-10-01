Doğal meteoroloji sistemi ‘vargit çiçekleri'

Türkiye'de yoğun olarak Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin yaylalarında kendisi gösteren, "vargit çiçeği", "varget gülü" ve "güz çiğdemi" gibi her yörede ayrı ayrı adlandırılan çiçekler bu yılda yaklaşan soğuklar öncesi yaylacıları uyarmak için açtı.

Giresun'un Dereli ilçesine Bağlı Yavuzkemal Beldesi civarında ve Kulakkaya yaylasında açan vargitler sonbaharın yaşandığı bugünlerde yaylalara yeniden canlılık getirdi. Yavuzkemal Beldesi Belediye Başkanı Abdullah Önal, vargit çiçeklerinin hikayesini gazetecilere anlattı. Önal, vargit çiçeklerinin özellikle Eylül ayının ortalarında Ekim ayının ilk haftalarına kadar açtığını ve kış gelmeden son defa yaylaları süslediğini söyledi.

Vargit çiçeklerinin açtığı zaman sanki bahar havası gibi bir hava oluşturduğunu fakat bu çiçeklerin kışın habercisi olduğuna değinen Abdullah Önal, “kışın habercisi ve açtığında ‘artık sonbahar geldi, kışa gidiyoruz' diyerek bu bölgede yaşayan insanlara bir uyarı yapıyor. İnsanlarımız gerçekten hayatı tecrübe ederek, deneyerek yaşamışlar. Bugünkü birçok teknolojinin olmadığı dönemlerde özellikle zaman dilimini, mevsimi veya diğer durumları kendileri tecrübe etmişler ve bunu aynı meteoroloji gibi tahmin ederek vargitlerin açışını kışın habercisi olarak görmüşler” dedi.

İnsanların doğada ki her şeyden bir anlam çıkardığını kaydeden Önal, şöyle devam etti:

“Bir ev yaparken neresi güney, neresi kuzey nerden rüzgar eser iklim şartlarına göre yerleşim yapmışlar. Bir meyvenin ya da çiçeğin açışına göre de kışın karın çok fazla yağıp yağmayacağını söylüyorlar, yazın nasıl geçeceğini söylüyorlar o günün meteorolojik verilerini kendileri bu şekilde ortaya koymuşlar.“

Resul Yanbul