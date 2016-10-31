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'Doğal olmayan ürünler genetiğimizi güçsüzleştirdi'

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, doğal olmayan yiyeceklerin insan genetiğini güçsüzleştirdiğini söyledi.


31 Ekim 2016 17:33

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği. (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, helal gıda ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Büyüközer, “Özellikle son 60 yıl içinde doğal olmayan, işlenmiş ve katkı maddeleri konulmuş gıdalar, margarin gibi kimyasal yolla katılaştırılmış yağlar , genetiği ile oynanmış ayçiçeği yağı, soya yağı, mısırözü yağı, kanola yağı gibi sıcak preslenmiş sıvı yağlar aşırı şekilde kullanılmaya başlanmış; buna karşılık taze sebze, meyve, zeytinyağ, tereyağ ve tencere yemeklerinin tüketiminde de belirgin bir azalma olmuştur. Bütün bunların sonucunda karşılaştığımız durum ise; genetik yapımız ve buna bağlı vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar doğal olmayan yiyeceklerin tümü ile başa çıkacak yeteneğini kaybetmiş bir insan yapısı oluşmuştur” dedi.
“Moderniteden süratle uzaklaşmada irademizi ortaya koyarak boykot mekanizmasını her an canlı tutarak bizi biz yapan yaşam tarzımıza dönüşümüzü sağlamalıyız” diyen Büyüközer, “Farkında olmadan, sinsi propagandalarla bize dayatılan ve her geçen gün bizi biraz daha bu güçlere bağımlı kılan, hastalıklarımızı, dertlerimizi artıran, neslimizi zayıflatan bu yaşam tarzından, bu moderniteden süratle uzaklaşmada irademizi ortaya koyarak boykot mekanizmasını her an canlı tutarak bizi biz yapan yaşam tarzımıza dönüşümüzü sağlamak, çözümlerin başında gelmektedir. “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Kur’ani emre uygun olarak bilmeye bilinçlenmeye karar vermek. Bildikçe, bilinçlendikçe yanlış olduğunu gördüğümüz alışkanlıklarımızı terk etme kararlılığını göstermek. Bütün bunlar birlikte yürütülmesi icap eden çözümlerdir” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer


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