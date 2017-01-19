Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 2016 yılında Elazığ Şube Müdürlüğü'nce uygulanan 'Yaban Hayvanlarının Doğal Ortamlarında Desteklenmesi' eylem planı tamamlandı. Eylem planı içerisinde belirlenen proje sahalarına mısır, korunga ekimi yapılmasının ardından, projenin başarılı olup olmadığının testi için 'Fotokapanlar' kuruldu.

Harput Göllübağ köyü sınırları içerisinde bulunan alanlardan korunga ekilen yerlere yaban keçileri, mısır ekilen yerlere domuzlar başta olmak üzere Tilki, Sansar ve bir çok yırtıcı kuşların geldiği kurulan 'Fotokapanlar' sayesinde tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, şaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarında varlıklarının devam etmesinin sağlanması, insanların yaşam alanlarında zararlarının en aza indirilmesi sebebiyle başlatılan projenin tamamlandığı, fotokapanlar sayesinde ihtiyaçlarının karşılandığının izlendiği belirtildi.

Halil İbrahim Varlı