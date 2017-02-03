İlk olay Yenibağlar mahallesi Karargah sokakta yaşandı. Evinde 3 yaşındaki oğlu S.A.H. ile birlikte olduğu sırada, yemek yapmak için doğalgazlı ocağı yakıp üzerine tencere koyan M.R., bir süre sonra uyuyakaldı. Uyandığında içeride gaz kokusu olduğunu anlayan anne, oğlunu da alarak hastaneye gitti. Anne ve çocuğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bir diğer olayda ise, Akarbaşı mahallesi Dostluk sokakta yaşayan K.E.F., evinde ocağını temizlemek isterken doğalgazı yanlışlıkla açtı. Bir süre sonra fenalaşınca annesini arayan K.E.F. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve taburcu edildi.