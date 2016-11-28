Edinilen bilgilere göre, şehir merkezine 20 kilometre mesafede Kurtalan-Gökçebağ beldesi arasından geçen doğalgaz iletim hattına terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle Siirt ve Kurtalan ilçesine gaz akışı kesildi. Siirt-Batman Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (SİBADAŞ) tüketicilere SMS yoluyla yaptığı bilgilendirmede; BOTAŞ'ın Siirt ve Kurtalan bölgesini besleyen ana iletim hattına düzenlenen sabotaj nedeniyle şehir merkezine doğalgaz akışının kesildiğini, güvenlik önlemlerinin ardından hasar tespiti yapılacağını bildirdi.

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siirt merkeze gelen doğalgaz boru hattına PKK'lı teröristler ya da milisleri tarafından sabotaj yapıldı. BOTAŞ ekibi tamir için yola çıktı” dedi.

Mehmet Niyazi Deniz