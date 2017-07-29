Doğalgaz borusu patladı faciadan dönüldü

Edinilen bilgiye göre, Orduzu Mahallesi Recai Kutan Caddesinde belediye ekiplerinin yaptığı altyapı çalışması esnasında doğalgaz borusu patladı. Doğalgaz borusunun patlaması ile gaz sızıntısı başlarken durum itfaiye ve doğalgaz ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler olası bir patlamaya karşılık çevrede önlem alırken Doğalgaz Acil Yardım ekipleri ise vanayı kapatarak gaz akışını kesti. Patlama esnasında doğalgazın alev almaması olası bir faciayı da önlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz