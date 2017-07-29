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Doğalgaz borusu patladı faciadan dönüldü

Malatya'da belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu, kısa süreli panik yaşandı.

Doğalgaz borusu patladı faciadan dönüldü

29 Temmuz 2017 16:57

Edinilen bilgiye göre, Orduzu Mahallesi Recai Kutan Caddesinde belediye ekiplerinin yaptığı altyapı çalışması esnasında doğalgaz borusu patladı. Doğalgaz borusunun patlaması ile gaz sızıntısı başlarken durum itfaiye ve doğalgaz ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler olası bir patlamaya karşılık çevrede önlem alırken Doğalgaz Acil Yardım ekipleri ise vanayı kapatarak gaz akışını kesti. Patlama esnasında doğalgazın alev almaması olası bir faciayı da önlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz

Etiketler: doğalgaz


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