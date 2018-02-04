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Doğalgaz patlamasında göçen evin altında kalan anne ve çocuğu ağır yaralandı

Afyonkarahisar’da tek katlı bir evde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada biri çocuk 2 kişi yaralanırken, patlamada ev tamamen çöktü.

Doğalgaz patlamasında göçen evin altında kalan anne ve çocuğu ağır yaralandı

04 Şubat 2018 15:12

Olay, öğle saatlerinde Veyselkarani Mahallesi 166. Sokak numara 19’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada tek katlı müstakil ev göçtü. Patlama anında evde bulunan Gurbet Hançer ve 2,2 yaşındaki çocuğu Ayaz Hançer, olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince enkaz altından çıkartılarak ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahaleleri yapılan anne ve çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen doğalgaz müdahale ekibi, patlamanın yaşandığı evin doğalgazını kesti. Patlama sonrası doğalgaz sayacının ve borularının da göçükle birlikte parçalandığı gözlenirken, evin duvarlarının parçalanması patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Evin yakınında bulunan cami cemaati, patlamayla birlikte evin yerle bir olduğunu dile getirdi.
Polis tarafından olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. 

Hayati Kanat -Gökten Ceylan
 

 

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