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Doğalgaz patlamasının ardından yaşananlar kamerada

Küçükçekmece Kanarya'da bir pastahanede meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı. Yaşanan dehşet ve panik anları cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Doğalgaz patlamasının ardından yaşananlar kamerada

20 Şubat 2017 17:03
Patlamanın ardından yaşananlar kamerada - Tıkla İzle

Küçükçekmece Kanarya'da bir pastahanede meydana gelen doğalgaz patlamasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan evler, iş yerleri ve arabalar da zarar gördü. Çevrede bulunan bir çok iş yerinin camları patladı. Patlamaya anına tanık olan vatandaşlar dehşet anını anlattı. Vatandaşlar patlamanın etkisiyle yerin sarsıldığını ve camların patladığını anlattı. Patlama sırasında aracıyla yoldan geçtiğini söyleyen bir vatandaş çok büyük bir gürültü duyduklarını ve yerlerin sarsıldığını söyleyerek hemen yaralıların yardımına koştuğunu belirtti.

“Patlama çok şiddetliydi, dükkanların camları indi”

Çok şiddetli bir patlama meydana geldiğini söyleyen Abdül Celil, “Yoldan geçerken bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldık. Arabanın içindeydim. Araba havaya zıpladı. Sonra içeriye gittik yaralıları falan çıkardık. 7 tane yaralı vardı. Yaralılardan bir tanesi ağırdı, geri kalanları hafifti. Bir tanesi kafasından yaralanmıştı. Patlama çok şiddetliydi, dükkanların camları indi” diye konuştu.

“Oturuyorduk, birden dolapların altında kaldık”

Patlamadan etkilenen bir dükkanın sahibi Bayram Yıldırım ise, “Her şey saniyelik oldu bitti. Oturuyorduk, birden dolapların altında kaldık. Patlama arka daireden oldu. Bu dükkanı da dışarı çıkardı. Oğlum yaralı. Durumu iyi şimdi. Ambulans geldi, onları götürdü” şeklinde konuştu.

Patlamanın ardından yaşananlar kamerada

Patlamanın ardından yaşanalar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde çevrede bulunan vatandaşlar hızla patlamanın olduğu noktaya ulaşıyor. Ardından pastahanenin molozlarını kaldırmaya çalışan vatandaşlar yaralıları enkaz altından çıkarmaya çalışıyor.  


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