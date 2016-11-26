Marmara Ereğlisi’nden Cezayir’in Arzew limanına giden Bahama bandıralı ‘Berge Arzew’ adlı doğalgaz tankeri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. 277 metre ve 93 bin 844 grostonluk tankere, boğaz geçişinde güvenlik amacıyla ‘Kurtarma-10’ ve ‘Kurtarma-5’ adlı römorkörler de eşlik etti. Çanakkale Boğazı, tankerin geçişi nedeniyle 09.00 itibariyle tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Geminin geçişini tamamlanmasının ardından, kapalı olan Güney - Kuzey yönünün yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.

Murat Yüksel

