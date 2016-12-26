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Doğalgaz tankeri boğazı kapattı

Bahama bandıralı ‘Berge Arzew’ adlı sıvılaştırılmış doğalgaz yüklü tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tankerin geçişi sırasında boğaz trafiğe kapatıldı.

Doğalgaz tankeri boğazı kapattı

26 Aralık 2016 09:42
Doğalgaz tankeri boğazı kapattı - Tıkla İzle

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Marmara Ereğlisi'ne götüren 277 metre uzunluğunda 93 bin 844 groston ağırlığındaki tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tankere güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-6’ ve ‘Kurtarma-10’ adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Tankerin boğaz geçişini tamamlamasının ardından deniz trafiğinin normale döneceği bildirildi.

Murat Yüksel

Etiketler: çanakkale boğazı, doğalgaz yüklü tanker


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