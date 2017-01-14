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Doğalgaz tankeri Çanakkale Boğazı’nı kapattı

Bermuda Adaları bayraklı ‘LNG Bonny’ adlı sıvılaştırılmış doğalgaz yüklü tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Tankerin geçişi sırasında boğaz trafiğe kapatıldı.

Doğalgaz tankeri Çanakkale Boğazını kapattı

14 Ocak 2017 11:27
Doğalgaz tankeri Çanakkale Boğazı’nı kapattı - Tıkla İzle

Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan Marmara Ereğlisi'ne giden Bermuda Adaları bayraklı, 299 metre uzunluğunda ve 115 bin 995 groston ağırlığındaki LNG sıvılaştırılmış doğalgaz yüklü ‘LNG Bonny’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Tankere güvenlik için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-4’v e 'Kurtarma-10' römorkörleri refakat etti. Tankerin geçişi sırasında güvenlik sebebiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Geminin Marmara Denizi'ne çıkmasının ardından boğazın tekrar açılacağı belirtildi. 

Murat Yüksel
 

Etiketler: Doğalgaz tankeri


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