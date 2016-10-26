Edinilen bilgilere göre olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi 1700 Ada yönetim ofisinde meydana geldi. Site içerisinde merkezi sistemle açılan doğalgazın açılmaması sebebiyle A.M.K. isimli şahıs ile site yönetici olan Gürsel Şahin ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce A.M.K. isimli şahıs Şahin’i bıçaklayarak ağır yaraladı.

Durumu gören komşular hemen 112 acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri ağır yaralanan Gürsel Şahin’i Yenikent Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, A.M.K. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.