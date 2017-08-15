Doğalgaz ve petrolde büyük ortaklık

Galatasaray Kulübü eski Başkanı ve Unit Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal, şimdi de Rusya'dan Zarubezhneft ve İran'dan Ghadir Yatırım Holding şirketleriyle İran'da doğalgaz ve petrol çıkaracak. Her üç şirketin eşit ortak olduğu uluslararası konsorsiyum imza altına alan anlaşma, aynı zamanda bir İranlı şirketin yabancı partnerlerle imzaladığı ilk üç taraflı yatırım anlaşması olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırımlar zincirinin üçü en önemli petrol yataklarında (toplam rezerv 10 milyar varil, toplam günlük üretim 100 bin varil), biri de dev bir doğalgaz yatağında (75 milyar metreküp yıllık üretim) olmak üzere toplam dört sahada yapılacak. Konsorsiyum İran'ın başka bölgelerinde de petrol ve doğalgaz çıkarabilecek.

Yıllık 75 milyar metreküp üretimdoğa

Doğalgaz sahasından çıkarılacak gazın Türkiye'nin yaklaşık yıllık gaz ithalatı olan 50 milyar m3'ün üzerinde olacağı ve bu sahadaki rezervin en az 100 yıllık olduğu ifade ediliyor. Bir başka anlatımla sadece bir sahadan Türkiye'nin 150 yıllık doğalgaz ihtiyacından daha fazlası karşılanabilecek. Gizlilik anlaşması gereği şirketlerin çıkarılacak gaz ve petrol satışlarından ne kadar doğrudan pay alacakları bu aşamada açıklanmıyor. Fransız TOTAL ve Çinli ortağının geçmiş günlerde açıklanan yine aynı coğrafyadaki yatırımı sonrası, dünyanın birçok ülkesinde heyecanla karşılanan Unit'in bu ortalık anlaşması bölgenin enerji konusunda gelecekteki önemini de belirtildi.

Bu yeni ortaklık İran petro-kimya endüstrisi için de bir dönüm noktası olarak görülüyor. İran Petrol Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda ise "Üç taraf da teknik ve ekonomik liderlik ekipleri kurarak ortaklaşa petrol ve gaz sahası geliştirme projelerinin uygulanmasına ilişkin tüm teknik ve ekonomik faaliyetleri takip etmeyi kabul etti" şeklinde bir açıklamayla anlaşmanın önemi vurgulanıyor.

İran'da 4 büyük çevirim santrali

Geçtiğimiz Mart ayında Unit International SA şirketinin, İran'da enerji yatırımları yapmak için kurduğu Unit International Enerji A.Ş. uzak doğulu büyük bir grupla ortak oldu. Bu ortaklıkla İran'da 5 bin MW kurulu gücünde kapasiteye ulaşmak için 4 farklı lokasyonda 4 büyük doğalgaz çevrim santrali yapılacak.

