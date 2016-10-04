Gaziantep'te hava kirliliği ile mücadele kapsamında şehrin önemli bir bölümünde katı ve sıvı yakıt kullanımı yasaklanarak, doğal gaza geçme zorunluluğu getirilmişti. Bu yıl Ekim ayından itibaren çok sayıda mahallede yakıt olarak kömür kullananların cezalandırılması gündeme gelirken, ekonomik nedenlerden dolayı henüz doğal gaza geçemeyenler yasağın bir yıl ertelenmesini istiyor.

Nasıl ısınacaklarını bilmiyorlar

Mahalli Çevre Kurulu tarafından alınan karar gereği doğal gaza geçmek zorunluluğu getiren onlarca mahalledeki binaların önemli bölümünde henüz doğal gaza geçilmediği bildirildi. Bina sakinlerinin anlaşamaması veya ekonomik nedenlerden dolayı doğal gaza geçemediklerini belirten vatandaşlar, binaları ve evlerini kış aylarında nasıl ısıtacaklarını bilmediklerini söyledi.

Vatandaşlar tedirgin

Vatandaşlar doğal gaz zorunluluğu ile ilgili Mahalli Çevre Kurulu’nun kararının bir yıl ertelenmesini istiyor. Doğalgaza geçişin konut başına 5-6 bin lira gibi bir rakam tuttuğunu ifade eden vatandaşlar, “Esnafın durumu perişan. Satışlar durmuş, insanlar para kazanamıyor. Böyle bir ortamda doğal gaza geçmek zorunda kalan birinin cebinden 5-6 bin lira daha çıkacak olması ekonomik sıkıntıyı daha da artıracaktır. Bu yasağın biraz esnetilmesini istiyoruz” dedi. Yasağın bir yıl ertelenmesini isteyen vatandaşlar, "Kış ayları yaklaştı. Bir ay sonra evlerde soba ya da kaloriferleri yakmak zorundayız. Ancak, doğalgaz zorunluluğu olan mahallelerde yaşayanlar ve doğalgaza geçemeyenler adeta kaderlerine terk edilecek. Ekonomik sıkıntıların da dikkate alınarak yasağın bir yıl ertelenmesini istiyoruz" diye konuştu.