Diğer
Kategoriler

'Doğalgaz zorunluluğu' üşütecek

Katı ve sıvı yakıt kullanılması yasaklanan mahallelerde halen doğal gaza geçemeyen vatandaşlar, yasağın bir yıl ertelenmesini istiyor.


04 Ekim 2016 10:17

Gaziantep'te hava kirliliği ile mücadele kapsamında şehrin önemli bir bölümünde katı ve sıvı yakıt kullanımı yasaklanarak, doğal gaza geçme zorunluluğu getirilmişti. Bu yıl Ekim ayından itibaren çok sayıda mahallede yakıt olarak kömür kullananların cezalandırılması gündeme gelirken, ekonomik nedenlerden dolayı henüz doğal gaza geçemeyenler yasağın bir yıl ertelenmesini istiyor.

Nasıl ısınacaklarını bilmiyorlar
Mahalli Çevre Kurulu tarafından alınan karar gereği doğal gaza geçmek zorunluluğu getiren onlarca mahalledeki binaların önemli bölümünde henüz doğal gaza geçilmediği bildirildi. Bina sakinlerinin anlaşamaması veya ekonomik nedenlerden dolayı doğal gaza geçemediklerini belirten vatandaşlar, binaları ve evlerini kış aylarında nasıl ısıtacaklarını bilmediklerini söyledi.

Vatandaşlar tedirgin
Vatandaşlar doğal gaz zorunluluğu ile ilgili Mahalli Çevre Kurulu’nun kararının bir yıl ertelenmesini istiyor. Doğalgaza geçişin konut başına 5-6 bin lira gibi bir rakam tuttuğunu ifade eden vatandaşlar, “Esnafın durumu perişan. Satışlar durmuş, insanlar para kazanamıyor. Böyle bir ortamda doğal gaza geçmek zorunda kalan birinin cebinden 5-6 bin lira daha çıkacak olması ekonomik sıkıntıyı daha da artıracaktır. Bu yasağın biraz esnetilmesini istiyoruz” dedi. Yasağın bir yıl ertelenmesini isteyen vatandaşlar, "Kış ayları yaklaştı. Bir ay sonra evlerde soba ya da kaloriferleri yakmak zorundayız. Ancak, doğalgaz zorunluluğu olan mahallelerde yaşayanlar ve doğalgaza geçemeyenler adeta kaderlerine terk edilecek. Ekonomik sıkıntıların da dikkate alınarak yasağın bir yıl ertelenmesini istiyoruz" diye konuştu.  

Etiketler: doğalgaz


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!