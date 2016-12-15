Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ soruşturması çerçevesinde 1 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gözaltına alınan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan Muratoğlu, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğine çıkarılan Muratoğlu, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tugay Saday