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Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu’na tutuklama talebi

Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğluna tutuklama talebi

15 Aralık 2016 16:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ soruşturması çerçevesinde 1 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gözaltına alınan Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından sorgulanan Muratoğlu, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, Barbaros Muratoğlu'nun 2013-2016 yılları arasında Bylock programı kullanan, FETÖ'den şüpheli durumundaki iş adamları, örgütün yardımlaşma derneği temsilcisi, emniyet görevlileri, bakanlık müşaviri gibi isimlerle hayatın olağan akışına uygun olmayan şekilde irtibatlı olduğu ve bu görüşmeleri açıklayamadığı, örgütün avukat yapılanmasının ne şekilde kim vasıtasıyla tanıştığını ve bağlantı sağlandığını açıklayamadığı belirtildi. Muratoğlu, 10’uncu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanacak.
 

Başak Akbulut
 

Etiketler: Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu


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