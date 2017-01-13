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Doğan Holding’in hukuk müşaviri ve eski yöneticisi serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ve holdingin eski yöneticilerinden Yahya Üzdiyen, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğan Holdingin hukuk müşaviri ve eski yöneticisi serbest bırakıldı

13 Ocak 2017 15:59

Geçtiğimiz günlerde Doğan Holding'in Üsküdar’daki merkez binasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan holdingin Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ve holdingin eski yöneticilerinden Yahya Üzdiyen bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Soruşturma savcılığı, iki şüpheliyi adli kontrol tedbiriyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler, haklarında adli kontrol tedbiri konularak serbest bırakıldı. Yücel ve Üzdiyen hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Doğan Holding'in Ankara İdari temsilcisi Barbaros Muratoğlu, Başsavcılığının başlattığı soruşturma çevresinde gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece “Silahlı terör örgütü FETÖ’ye yardım” suçundan tutuklanmıştı. 

Başak Akbulut

Etiketler: Doğan Holding, Yahya Üzdiyen


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