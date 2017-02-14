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Doğan Medya Center önünde silah sesleri

Doğan Medya Center’ın Ankara’daki binası önünde havaya ateş açıldı.

Doğan Medya Center önünde silah sesleri

14 Şubat 2017 08:18

Olay, gece saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Kemal Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Doğan Medya Center’in Ankara şubesi önünde, silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Bina çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede arama çalışması yaptı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, sadırıyla ilgili delileri topladı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: çankaya, Doğan Medya Center, silah


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