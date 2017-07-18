'Doğan Medya’nın işgali' davası ertelendi



Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Hürriyet, Kanal D ve CNN Türk’ün bulunduğu Doğan Medya Center’in darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin 19 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 3 tutuklu sanık Erdal şeker, Süleyman Ahmet Kaya, Mehmet Akif Aslan cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, mahkeme başkanının tutuklu sanıklara savunmaları için süre isteyip istemediklerini sorması üzerine, sanıklar savunma için süre istediklerini söyledi.

Ara kararını veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların savunmasını yapmadan müştekilerin öncelikle dinlenmesinin yargılamaya katkı sağlamayacağını belirterek, sanıklara savunma için süre verdi.

3 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

İddianamede, sanık Süleyman Ahmet Kaya'nın, Vedat Barceğci'nin ölümü nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ile "silahla tehdit", 9 kez uygulanmak üzere "kasten öldürmeye teşebbüs", "basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 125 yıldan 215 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, sanık Mehmet Akif Aslan'ın "silahla tehdit", iki kez uygulanmak üzere "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıldan 39 yıla kadar, sanık Erdal Şeker'in "silahla tehdit" ve "basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından 4 yıldan 12,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.