Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hem çevreye hem de işitme engellilere yönelik özel bir çalışma ile birlikte geri dönüşüme kazandırılacak her 500 kilogram atık pil işitme engelli bir çocuğun duymasını sağladı. Proje kapsamında tonlarca atık pil toplanması ile beraber Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte 8 çocuğa işitme cihazları teslim edildi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Viki Özromano, TAP Derneği Başkanı Mehmet Turhan ve cihaz alacak olan çocuklarla birlikte ailelerinin katıldığı etkinlikte işitme engelli orkestrası da mini bir konser verdi. Performanslarıyla büyük beğeni toplayan orkestra salondakilerden büyük alkış aldı.

“MEDENİ İNSAN BAŞKALARININ DERTLERİNİ ÖZÜMSEYEN İNSANDIR”

Açılış konuşmaları sırasında böyle bir projede yer aldıkları için çok gurur duyduklarını söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu aynı zamanda, “Bu projeye gösterilen ilgi aslında bize böyle bir şeye susamış olduğumuzu gösteriyor. Başkalarının acılarını, dertlerini ve sıkıntılarını duyabilmek bizim milletimizin özelliğidir. Bu sıkıntılarımızı unutmamamız çağımızın en önemli ödevleri arasındadır. Hele yaşadığımız çağda medeni insan başkalarının dertlerini özümseyen insandır. Sadece kendisi için uğraşmayan ve sadece kendisini düşünmeyen insandır. Üniversiteler de bunun için vardır. Bu üniversitemizde ders ortamında ortaya çıkan bir fikirdi. Sağ olsun sevgili gençler sahip çıktılar. Zeytinburnu Belediyesi’nin bu konulara olan hassasiyetlerini de bildiğimiz için beraber yürütmeye karar verdik. Katkıları olan herkese gerçekten çok teşekkür ederiz. Projenin daha da büyüyerek ilerlemesini temenni ederiz” dedi.

Projenin İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirildiğini söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin mutluluklarını şu şekilde ifade etti;

“Sağlıkla ilgili öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmalara destek vermek bizim vazifemiz olmuştur her zaman. Amacımız hem çevreye zararlı olan atık pilleri ortadan kaldırarak ülkemize gelecekte temiz bir çevre bırakabilmek hem de işitme engelli kardeşlerimizin cihaz temini ile problemlerine çare olarak eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak. Projemizin ilk aşamasında ilk ve ortaokul öğrencilerine işitme testleri yaptık. Bu taramalar sonucunda işitme probleminden dolayı eğitim hayatını sağlıklı yürütemeyen çocuklarımızın işitme cihazı almalarını sağladık. Pil toplama işlemlerimizi hızlandırarak amacımıza ulaştık. İşitme engelli çocuklarımızın eğitim hayatlarına sorunsuz devam edebildiklerine vesile olduğumuz için üniversite olarak gerçekten çok mutluyuz.”

"DUYDUĞU KONUŞTUĞU ZAMAN İYİ BİR DERECEYE GELECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

İşitme engelli ailenin dört bireyinden en küçüğü olan 2 yaşındaki Can Çavdar da proje kapsamında işitme cihazına kavuştu. Can’ın verdiği ilk tepkiler ise kendisi gibi işitme engelli olan anne ve babasına duygusal anlar yaşattı. Ailenin yakın dostu İşaret Dili Eğitmeni Gözde Karal, Çavdar ailesinin yaşadığı sevinci anlattı.

Karal, "Duyacağı için çok mutlular. Büyüdüğünde iletişim kurabilecek olmasına çok mutlu oluyorlar. İleride çünkü ailede çeviri yapacak, dışarıyla iletişim kuracak duruma can gelecek gibi görünüyor. Duyduğu zaman ve konuştuğu zaman inşallah iyi bir dereceye gelecek diye düşünüyoruz" diye konuştu.

ŞEYDA CEYLAN