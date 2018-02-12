Doğru tahmin eden buzun içindeki pırlanta yüzüğü kazanacak

Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olan Maltepe Park AVM, klasik sevgililer günü kutlamalarının dışında farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. AVM'nin 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlediği 'Aşkın Buzları Kaç Saatte Erir?' etkinliğinde, dev buzu kütlesinin erimesiyle içine yerleştirilen pırlantanın kaç saatte ortaya çıkacağını tahmine eden bir kişi yüzüğün sahibi oluyor. 10 Şubat'ta başlayan etkinlik 14 Şubat tarihine kadar devam edecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, tahminler dijital bir cihaz üzerinden gerçekleştirilecek ve katılımcılara bir katılım kartı verilecek. Etkinliğin bitiminde ise doğru tahmini yapan ziyaretçinin, kayıtsız şartsız pırlanta yüzüğün sahibi olacağı belirtildi.

Etkinliğe sosyal medya üzerinden de katılım sağlanabildiği vurgulanırken, paylaşılan görselin altındaki yorum kısmında doğru tahmini yapan 50 kişiye ise çift kişilik yemek veya sinema bileti hediye edileceği bildirildi. Diğer bir etkinlik ise, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında ziyaretçilere ise magnet hediye edileceği aktarıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren organizasyon yetilisi Onur Okumuş, ''14 Şubat Sevgililer Günü için özel olarak hazırladığımız ve katılım gerektiren etkinliği başlattık. Dev buz kütlesi içine pırlanta yüzük yerleştirdik ve kronometreyi başlattık. Kronometre buz eriyene kadar devam edecek. Buzun içindeki pırlata yüzüğün, buzun ne zaman çözüp ortaya çıkacağını katılımcılardan tahmin etmesini bekliyoruz; saat, dakika ve saniye olarak. En yakın tahmin ya da mümkünse doğru tahminde bulunan kişi, buzun içinden çıkan yüzüğün sahibi olacak. Kayıtlarımız başladı, dileyen herkes bu etkinliğe ücretsiz olarak katılabilir. En yakın tahmini yapan kişiye düzenleyeceğiz küçük bir seremoni ile pırlanta yüzüğün sahibi yapacağız. Aynı zamanda standın hemen arkasında 14 Şubat Sevgililer Günü için fotoğraflarıyla gelen misafirlerimiz ya da sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan misafirlerimize magnet hediye edeceğiz''dedi.

Adem Gürer - Murat Ergin