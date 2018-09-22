Doğrudan satış sektöründe dünya ortalamasının üstünde büyüdük

Doğrudan satış sektörü tüm dünyada büyümeye devam ediyor. Son 5 yılda sektörde girişimci sayısı milyarlara ulaştı. Türkiye'de sektör dünya ortalamasının üzerinde olumlu bir ivme gösteriyor. Sektörün önemli oyuncularından QNET, daha fazla insanın kendi işini yapması için yüreklendirici çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirtiyor.

Doğrudan satış sektörünün Asyalı güçlü temsilcisi QNET, 20. yılını kutluyor. QNET CEO'su Trevor Kuna 20. yılda tüm dünyada milyonlarca temsilciye ve 100'ü aşkın ülkeye ulaştıklarını vurguladı ve sektörün büyüklüğünü şu sözlerle anlattı: “Asyalı bir marka olarak yola çıktık. Bugün ise; dünyanın farklı coğrafyalarında binlerce girişimciye destek olduk. Sadece biz değil, tüm sektörde büyüme söz konusu. Yeni yüzyılın mesleği girişimcilik. Dünya Doğrudan Satış Federasyonu verilerine göre son beş yılda dünyada sektör yüzde 6 büyüme gösterdi. Türkiye'de de yüzde 17 büyüyen sektörden QNET olarak payımızı aldık. 2019 yılı hedefimiz ise daha fazla insanın kendi işini yapmasına olanak sağlamak” dedi.

“Türkiye önemli bir lojistik üs”

Trevor Kuna, 20 yılda pek çok ilkleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya pazarının QNET için büyük potansiyel barındırdığının altını çizdi. Kuna “Türkiye'de doğrudan satış sektörü olgunluk aşamasında. Gençlerin pazara büyük bir ilgisi var. Bu heyecan verici bir durum. Biz de aramızda daha fazla gençleri görmek istiyoruz. Türkiye bizim için önemli bir lojistik üs konumunda. Burada yatırımlarımızı arttırmayı planlıyoruz” dedi.

Türkiye sektör büyümesinin üzerinde performans sergiliyor

QNET Türkiye, portföyünde bulunan birçok ürünü Türkiye'de üretip, geliştirmeye devam ediyor. 20. Yılında Türkiye'de portföyüne yeni ürünler eklemenin mutluluğunu yaşadığını belirten QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik; “Türkiye'de doğrudan satış sektörü her yıl büyümeye devam ediyor. Biz QNET Türkiye olarak sektör büyümesinin üzerinde bir büyüme gerçekleştiriyoruz. Özellikle kendi işini yapmak isteyen Z kuşağından talep alıyoruz. Bu ilgide QNET'in Manchester City, F1 gibi popüler sponsorluklarının da etkisi oldukça fazla. 2019 yılında ise girişimcileri destekleyerek daha fazla kişinin bu sektörde yer alacağını öngörüyoruz” dedi. Bu yıl portföylerine Türkiye'de ürettikleri kişisel bakım ürünlerini de eklediklerini vurgulayan Cem Geyik; 2019 yılında da ürün gamlarına yeni ürünler katmayı planladıklarını belirtti.

1998 yılında doğrudan satış ile e-ticaret'i birleştirerek bir ilke imza atan QNET, bugün 100'ü aşkın ülkede milyonlarca bağımsız temsilciye ulaştı. Dünyada Manchester City gibi önemli sponsorluklarla adını duyuran QNET, 200 milyar dolara yaklaşan doğrudan satış sektöründe farklılıklar sunarak hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. 20. yılını kutlayan marka, gelecekte çok daha fazla girişimciyi yüreklendirmeyi hedefliyor.