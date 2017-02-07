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Doğrudan satış sektöründe yüzde 7,7’lik büyüme

Doğrudan satış sektörünün son verileri açıklandı ve dünyada yüzde 7,7’lik bir büyüme ile pazar büyüklüğü 183,7 milyar dolara yükselen sektörde lider Asya Pasifik ülkeleri olurken ikinci sırada ise Amerika yer alıyor.

Doğrudan satış sektöründe yüzde 7,7lik büyüme

07 Şubat 2017 11:19

Doğrudan satış sektörü, tüm dünyada büyümesini sürdürüyor. Dünyada 150 ülkede, 10 milyonun üzerinde bağımsız temsilci ile faaliyet gösteren ve Türkiye’de 135 bin bağımsız temsilcisi bulunan doğrudan satış şirketi QNET’in Türkiye Genel Müdürü Cem Geyik, son verileri değerlendirdi.

 “Doğrudan satış pazarı Türkiye cirosu: 762 milyon dolar!”

Dünya Doğrudan Satış Federasyonu (WFDSA) verilerini değerlendiren Cem Geyik; “Doğrudan satış sektörünün liderliği Asya Pasifik ülkelerinde. İkinci sırada ise Amerika yer alıyor. Asya Pasifik Ülkelerinde; Çin, Güney Kore ve Malezya’nın ağırlığı hissediliyor. Dünyanın her yerinde yıllık satışlarda artış görülüyor. Doğrudan satış sektöründe her yıl ortalama % 7 – 8 gibi bir büyüme gerçekleşiyor. Sektör, Türkiye’de 762 milyon dolarlık bir ciroya ulaştı. Yeni nesil sabah saat dokuz akşam saat altı yerine kendi çalışma saatlerini ayarlama fikrini seviyor. Bu sebeple Z jenerasyonu ile sektörün 2017’de daha da büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.

“Doğrudan satışı e-ticaret ile birleştiren bir şirketiz”

Doğrudan satış firmalarının birçoğunun Amerika merkezli olduğunu hatırlatan Cem Geyik, “QNET olarak Asya kökenli bir firmayız. Asya’dan Amerika’ya doğru ilerledik. Doğrudan satış sektöründe bağımsız temsilciler haricinde ürün satışı bulunmamaktadır. QNET ürünlerine internet sitemiz aracılığı ile herkes ulaşabilir. Doğrudan satış sektörü ile e-ticareti birleştiren dünyadaki ilk şirketiz” diye konuştu.

Etiketler: cem geyik, e-ticaret şirketi, pazar büyüklüğü, QNET Türkiye, satış sektörü


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