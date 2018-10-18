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Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine tacizi DKK engellendi

Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine tacizi DKK engellendi
Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine tacizi DKK engellendi

Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisini taciz eden Yunanistan'a ait fırkateyn, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından engellendi.

Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz."

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinin Yunanistan'a ait fırkateyn tarafından taciz edilmesi üzerine,"Yunanistan'a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barbaros Hayreddin Paşa gemisi tarafından Türkiye'nin Akdeniz'deki kıta sahanlığında bu sabah itibariyle yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlanıldığı kaydedildi. Konuya ilişkin Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara ilişkin Dışişleri Bakanlığı, "Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta dün yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir" ifadelerinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Türkiye kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Yunanistan'a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz" denildi. 

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