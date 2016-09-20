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Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor

Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Doğu Akdenizde kuvvetli yağışlar bekleniyor

20 Eylül 2016 11:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye, Hatay'ın batı ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

Etiketler: kuvvetli yağış


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