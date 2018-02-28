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Doğu Anadolu Bölgesi yeniden kar yağışının etkisi altına girdi

Doğu Anadolu Bölgesi yeniden kar yağışının etkisi altına girdi. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 dereceyle Ardahan’da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi yeniden kar yağışının etkisi altına girdi

28 Şubat 2018 09:55
Doğu Anadolu Bölgesi yeniden kar yağışının etkisi altına girdi - Tıkla İzle

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Erzincan ve çevresinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, öğle saatlerinden sonra Erzurum ve çevresi, akşam saatlerinden itibaren Ağrı ve Kars çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.


Bölge genelinde akşam ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yerlerde çığ riskinin bulunduğu belirtilerek uyarıda bulunuldu.

Erzurum'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesinde görevli 235 personel ve 188 araç, ulaşıma kapanan yolların da bulunduğu bin 540 mahallede karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum kent merkezinde güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar araçlarının üzerini kardan temizlerken, çocuklar da okul bahçesinde futbol oynamanın keyfini sürdü. 

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler
 

Etiketler: Güneydoğu Anadolu, kar, Meteoroloji

 

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