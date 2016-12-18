Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgarın güneyden hafif kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı, Erzurum ve Ardahan’da 31, Kars’ta 29, Ardahan'da 19 ve Erzincan'da 12 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 68, Erzurum'da 35, Ardahan’da 20, Kars ve Iğdır'da 13 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, sabah ile gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması uyarısında bulundu.

Aşırı soğukların yaşandığı Erzurum’da gündüz saatlerinde termometreler eksi 26 dereceyi gösterdi. Adeta buzulları andıran kentte şadırvanlar buz tutu. Vatandaşlar zorunlu olmadıkları müddetçe dışarı alanlarda bulunmamaya özen gösterdi.

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo