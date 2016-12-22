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Doğu Anadolu dondu

Aşırı soğukların etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi eksi 33, 9 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi oldu. Bölgede soğuk havada okula gitmeye çalışan küçük öğrenciler zorlanıyor.


22 Aralık 2016 12:44

Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Doğu’da, göller, dereler şadırvanlar buz tuttu. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye sererek korumaya çalışıyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde 33, 9 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, gece saatlerinde Türkiye’deki en soğuk yerleşim yerleri eksi 33, 9 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesi, eksi 30, 2 dereceyle Ardahan Çıldır, eksi 30 dereceyle Erzurum Horasan, eksi 29, 3 dereceyle Erzurum Tekman, eksi 28,5 dereceyle Erzurum Pasinler ve eksi 28,4 dereceyle Ardahan merkez oldu.

Doğu’daki il merkezlerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak Ardahan'da 28,4, Kars'ta 24, 9, Ağrı'da 26, 8, Erzurum'da 19, Erzincan'da 11,4 ve Iğdır'da 18,8 derece oldu.

Öğrencilerin zorlu okul yolculuğu
Aşırı soğukların hüküm sürdüğü Erzurum’da küçük öğrenciler sabah saatlerinde okula gitmekte güçlük çekiyor. Erzurum’un bugünlerde Antarktika’dan daha soğuk olduğunu ifade eden küçük öğrencilerden Sefa Taşkıran, "Erzurum çok soğuk. Üşüyoruz hatta donuyoruz. Okula gidip gelmemiz bir hayli zor bugünlerde. Okulların tatil olmasını istiyoruz. Kaşlarımız, kirpiklerimiz buz tutuyor" dedi.

Ahmet Akbuğa 

 


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