Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Doğu’da adeta hayat dondu. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 39 ve Erzurum’un Tekman ilçesinde eksi 37 derece olarak kaydedildi. Diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere; Kars’ta 30, Ağrı’da 34, Iğdır’da 20 ve Erzincan’da 18 derece olarak ölçüldü.

Aşırı soğuklar bölgede günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde araçlar soğuk nedeniyle zor çalışırken çalışmayan araçlara da takviye yöntemiyle hareket kabiliyeti kazandırılmaya çalışılıyor.

Göl, dere ve şadırvanların buz tuttuğu bölgede vatandaşlar okulların soğukların etkisini biraz kaybedene kadar tatil olması talebinde bulunuyorlar.

“Erzurum’da çamaşırlar ipte dondu”

Erzurum'da öğrenim gören üniversite öğrencileri yıkadıkları çamaşırları kuruması için evlerinin kapalı balkonlarındaki iplere seriyor. Şiddetli soğuk nedeniyle asılı çamaşırlar donuyor. Çamaşırlardan sarkan buzlar ise görenleri hayrete düşürüyor. Güneşli havaya rağmen kuru soğukta kurumaya bırakılan çamaşırları toplamak ise hiç kolay olmuyor.

Öte yandan yoğun sis nedeniyle Türk Hava Yollarının İstanbul-Erzurum yolcu uçağı dün akşam saatlerinde havalimanına iniş yapamadığı için sisin dağılmasına kadar 45 dakika boyunca Erzurum üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Özge Bozo

