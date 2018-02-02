Doğu Anadolu donuyor! Göle eksi 28 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Türkiye genelinde gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 28.1 derece olarak ölçüldü. Bölgede ise gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan'da 20, Kars'ta 18, Ağrı’da 19, Iğdır ve Erzincan'da 5 derece ölçüldü. Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın değişik yönlerden hafif, zaman zaman güneybatıdan orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Öte yandan Erzurum’da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle araçların akaryakıt deposu dondu, şadırvanlar buz tuttu.

Ahmet Akbuğa