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Doğu Anadolu kar’a teslim

Doğu Anadolu kar yağışına teslim oldu. Ağrı, Erzurum ve Bayburt yolları kapandı. Karayolları ekipleri yoğun çalışmalar ile yolları ulaşıma açmaya çalışırken kar yağışı da aralıklı olarak devam ediyor.

Doğu Anadolu kara teslim
Doğu Anadolu kar’a teslim - Foto Galeri

15 Aralık 2016 07:52

Erzurum ve çevre illerde olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı. Kentteki kar yağışı ve tipi yüzünden bazı araçlar yan yattı, bazıları ise yolda kaydıkları için ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan Erzurum-Ağrı- Iğdır Karayolu, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum- Bayburt karayolu Kop Dağı mevkiinde trafik ulaşıma kapandı. Tır ve kamyonların kar ve tipi yüzünden ilerleyemediği yolda, karayolları ve jandarma ekipleri, ulaşımın normale dönmesi için yoğun çaba gösterdi.

İş makinesi desteğindeki karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yolların ulaşıma kapanması yüzünden bir çok araç sürücüsü, yol kenarında ya da dinlenme tesislerinde ulaşımın normale dönmesini bekledi.

Doğa Alca - Selçuk Kaya 


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