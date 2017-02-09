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Doğu Anadolu referanduma ’evet’ diyor

Doğu Anadolu’da vatandaşların çoğu, Türkiye’nin refaha ulaşması, istikrar, darbelerin yaşanmaması ve güçlü bir Türkiye için “Evet” diyeceklerini belirtti.

Doğu Anadolu referanduma evet diyor

09 Şubat 2017 12:30
Doğu Anadolu referanduma ’evet’ diyor - Tıkla İzle

İhlas Haber Ajansı (İHA), Doğu’da yeni anayasanın oylanacağı referandumu sokağa sordu. Kameralara konuşan vatandaşların çoğu Türkiye’nin refaha ulaşması, istikrar, darbelerin yaşanmaması ve güçlü bir ülke için “Evet” diyeceklerini belirtti.

Erzurum’da, Ahmet Koçak isimli vatandaş, “Oyumu kullanacağım. Evet diyeceğim” derken, Musa Taş’ta, ”Referandumda daha güçlü bir Türkiye için evet oyu kullanacağım”, Halime Aslan, “Oy kullanacağım. Evet diyeceğim” cevabını verdi.

“Hayır” oyu kullanacağını belirten bir seçmen de, “Kesinlikle hayır oyu kullanacağım. Evet oyu kullanacak seçmenlere de sesleniyorum. Bu değişikliği önümüze iktidar partisi değil de diğer partilerden her hangi birisi getirmiş olsaydı Evet oyu kullanacaklar mıydı” dedi.

Kars’ta, Hakan Yıldız, “Bu ülkenin önünün açılabilmesi için, halkın daha refah ve huzur içinde yaşaması için, alınan kararların hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için evet diyeceğim”, Fatma Taşkın, “Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum ve ona sonuna kadar güveniyorum. Bunun için evet diyorum.” Kadir Polat, “Güçlü bir Türkiye için evet diyeceğim” dedi.

Ardahan’da yaşayan Naime Demir, “Ben devletimi, milletimi, başbakanımızı, cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Onlar yıllardır hep daha güçlü bir Türkiye için çaba sarf ediyorlar. Oyum evet olacak” dedi.

Barış Kaya, “Vatanımız, milletimiz ve devletimiz için hayırlısı olsun. Evet diyeceğiz, bakalım hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Erzincan’da da darbelerden kurtarmak için ülkenin birliği ve beraberliği, menfaati için sonuna kadar evet diyeceğini belirten Şenol Mengü, “Daha güçlü bir Türkiye için evet” dedi.

Hayrullah Çolak, “Ülkemiz koalisyonlardan çok çekti, ülkemizin istikrarlı bir şekilde büyümesi için ben evet diyeceğim” dedi.

(Özge Bozo - Işık Çapanoğlu - Abdullah Aslan - Olgun Yıldız/İHA)

Etiketler: doğu anadolu, referandum


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