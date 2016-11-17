Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede kent merkezlerini beyaza bürüdü. Aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle bölgede 300’e yakın mahalle yolu ulaşıma kapandı. Araçların yolda ilerlemekte güçlük çektiği Erzurum’da, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Öte yandan Erzincan-Sivas karayolunun Refahiye ilçesi ve Sakaltutan mevkiinde kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Maddi hasarlı trafik kazalarının da yaşandığı mevkide Karayolları ekipleri tuzlama ve yol temizleme çalışması yaptı. Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere olumsuz hava koşulları nedeniyle uyarıda bulundu.

Ahmet Akbuğa

ERZURUM