Diğer
Kategoriler

Doğu Anadolu'da kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Doğu Anadoluda kar yağışı

16 Ocak 2018 10:51
Doğu Anadolu'da kar yağışı - Tıkla İzle

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum çevreleri, öğle saatlerine kadar Kars, Ağrı, Iğdır çevreleri, akşam saatlerinden sonra Erzincan çevreleri aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgârın kuzey ve kuzey doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzurum’da eksi 9, Kars’ta eksi 10, Ağrı’da eksi 12, Ardahan’da eksi 11, Erzincan ve Iğdır’da 0 derece olarak kaydedildi.
Yetkililer, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu. 

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler
 

Etiketler: doğu anadolu, kar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç