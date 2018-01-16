Doğu Anadolu'da kar yağışı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum çevreleri, öğle saatlerine kadar Kars, Ağrı, Iğdır çevreleri, akşam saatlerinden sonra Erzincan çevreleri aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgârın kuzey ve kuzey doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzurum’da eksi 9, Kars’ta eksi 10, Ağrı’da eksi 12, Ardahan’da eksi 11, Erzincan ve Iğdır’da 0 derece olarak kaydedildi.

Yetkililer, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler

