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Doğu Anadolu'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 500’e yakın köy ve mahalle yolunun yeniden açılması için çalışmalar sürdürülüyor. Bazı köylerde kapanan yollar atlı kızaklarla aşılıyor.

Doğu Anadoluda ulaşıma kar ve tipi engeli

06 Şubat 2017 11:56

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars, Muş ve Iğdır'da 500’e yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için ilgili ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar.
Belediye ekipleri de il merkezlerinde kaldırım ve yollardaki kar yığınlarını temizlemek için kepçe, kamyon ve diğer araçlarla çalışma yapıyor.

Doğu Anadolu'da soğuk hava
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21, 4 derece ile Kars'ta kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu Erzurum ve güney kesimleri ile Erzincan çevreleri öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 21, 4, Ağrı'da 12, 2, Iğdır’da 15, 2, Erzurum'da 10, 2, Ardahan'da 18, 5 ve Erzincan'da 2, 3 derece ölçüldü.
Vatandaşlardan dik ve eğimli yamaçlardaki çığ düşme riskinin yanı sıra ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri hastaları kurtardı
Kar ve tipinin yoğun bir şekilde etkisini sürdürdüğü Erzurum’un güney ilçelerinde yolları kapanan köy ve mezralardaki hastaları Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri hastaları kurtardı. Tekman Yemişli - Yerköy Mahallesinde ve Hınıs Avcılar - Alagöz - Sultanlı - Mutluca Mahalleleri arasında rahatsızlanan hastalar kar üstü araçlarıyla ambulansın gelebildiği noktalara kadar nakledilerek daha sonra hastanelere ulaştırıldı.

Kapanan yolu atlı kızakla aştılar
Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar Mahallesi'nde ise vatandaşlar kapanan yolları atlı kızaklarla aştı. Ekipler tarafından açılan yolların tipi dolayısıyla kısa süre sonra yeniden kapanması üzerine vatandaşlar ulaşımı atlı kızaklarla sağladı. Bugün okulların açılması üzerine bir öğrenci de atlı kızakla karayoluna kadar taşındı.
Koşapınar Mahallesi'nden Niyazi Türkez, “Devletimizden Allah razı olsun. Yollarımızı sürekli açmaya çalışıyorlar. Ancak bazen tipi yeniden kapatıyor. Bu süreçte bizler de atlı kızaklarla ulaşımımızı sağlıyoruz” dedi.
Koşapınar Mahallesi'nden 75 yaşındaki Ali Türkez de, “Doğu’da iklimsel şartlar oldukça ağır. Kış aylarında atlı kızaklar bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ulaşımı böyle aşıyoruz” diye konuştu.

Ahmet Akbuğa

 

Etiketler: doğu anadolu, kar


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