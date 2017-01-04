Diğer
Kategoriler

Doğu buz tuttu!

Ardahan’da vatandaşlar soğukla mücadele ediyor. Eksi 35 dereceyi gören Ardahan'ın Göle ilçesinde araçlar soğuktan çalışmadı.

Doğu buz tuttu!

04 Ocak 2017 09:01
Doğu buz tuttu! - Tıkla İzle

Kentte kar yağışından sonra etkisini iyice gösteren soğuk hava, adeta hayatı felç etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceyi bulduğu kentte, en büyük sıkıntıyı sürücüler yaşıyor. Dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Ozan Livaneli Bulga, "Ardahan’da yaşıyoruz ve donuyoruz. Sabah saatlerinde eksi 34’ü gördük. Soğukla mücadele ediyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz." dedi. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 35 derece ile Göle ilçesinde ölçülürken, Ardahan’da eksi 30, Çıldır'da eksi 29, Damal'da eksi 22 ve Posof’ta eksi 15 derece olarak ölçüldü. 

Olgun Yıldız

Etiketler: ardaha, buz, soğuk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç