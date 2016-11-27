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Doğu dondurdu Ege ısıttı

Türkiye’nin doğusunda Sibirya soğukları etkisini gösterirken, Bodrum’da ise yaz yaşanıyor.

Doğu dondurdu Ege ısıttı

27 Kasım 2016 17:16

Doğu bölgeleri Sibirya soğukları nedeniyle eksi 28 dereceye kadar düşerken, Bodrum’da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu’da en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 28 derece olarak kaydedildi. Bodrum’da ise hava sıcaklığı 20 dereceye kadar yükseldi.
Türkiye’nin birçok bölgesi kara kışa yenik düşerken, turizmin göz bebeği Bodrum’da ise sıcak havayı fırsat bilenler denize girip güneşlendi. Hafta sonu Bodrum’da güneşi ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken, bazıları ise güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 20 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 dereceye ulaşmasıyla birlikte ilçede yazdan kalma bir gün yaşanmaya devam etmesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Sahil kenarında bulunan birçok işletme kapılarını müşterilere açarken, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez ve Ortakent sahilleri insanların akınına uğradı. Çocuklarını deniz kenarına getiren aileler ise güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.
Ankara’dan Bodrum’a tatile gelen AlOnur Yürür ise denizin çok sıcak olduğunu ifade ederek, “Ankara’dan tatil için geldim. Sıcak havayı görünce 2 gündür denize giriyorum. Deniz suyu çok sıcak Ankara’ya gidince ne yapacağız bilmiyorum” dedi.

Doğuda Sibirya soğuğu Bodrum’da yaz keyfi
Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı -28, Erzincan Refahiye’de -19, Erzurum Tekman’da -15, Kars Selim’de -15, ölçülürken, Marmaris’te hava sıcaklığı 18, Fethiye’de 16, Ula’da 19 derece olarak görüldü. Hava sıcaklığının en yüksek dereceye ulaştığı bölge ise 21 derece ile Bodrum oldu.
Aşırı soğukların etkili olduğu Doğu’nun birçok ilinde göller, dereler buz tuttarken, Egede ise vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı. Doğuda yaşayan vatandaşlar soğuk havadan korunmak için kat kat giyinirken Bodrum’da yaşayan vatandaşlar ise kısa kollu yazlık kıyafetleriyle dolaşmaya devam etmesi Türkiye’de 4 mevsimin bir arada yaşandığını gözler önüne serdi.

Eren Ayhan

 


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