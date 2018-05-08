Diğer
Kategoriler

Doğu Ekspresi Aşkale’de kaza yaptı

Doğu Ekspresi Erzurum’un Aşkale ilçe çıkınında raylarda oturan genç kıza çarptı. Yaralanan genç kız tedavi altına alındı.

Doğu Ekspresi Aşkalede kaza yaptı

08 Mayıs 2018 18:31

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sıralarında ilçe merkezinden geçen TCDD Doğu Ekspresi ilçe çıkışında kaza yaptı. Aşkale’den Erzurum istikametine seyir halindeki tren raylarda yürüyen lise öğrencisine çarptı.
İki kız lise öğrencisi kulaklarında kulaklıklarla raylarda yürürken Aşkale istasyonundan yeni hareket eden tren yolda yürüyen kızlara uzun uzun düdük çalsa da kulaklarındaki kulaklıklar yüzünden trenin sesini duymayan kızlardan biri son anda yoldan kaçmayı başarırken isminin Yağmur Gürbüz olduğu öğrenilen kıza çarptı.
Olaya tanık olan çocuklar, “Tren uzun uzun düdük çaldı biz de raylarda yürüyen ablalara bağırdık ama kulaklarında kulaklık olduğundan bizi de duymadılar ama ablanın biri son anda atladı, yoldan ötekine de tren çarptı” dediler.

Kazada yaralanan Yağmur Gürbüz, olay yerine gelen ambulansla Aşkale İlçe Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yağmur Gürbüz Erzurum’a sevk edildi. Kazanın ardından Aşkale Emniyet Müdürlüğü olay yeri ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Erzurum’a sevk edilen Yağmur Gürbüz'ün hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.  

Celal Dilsiz

Etiketler: Aşkale, Doğu Ekspresi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç