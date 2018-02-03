Doğu Ekspresi buradan başlıyor

Doğu Ekspresi ile Kars’a turistik yolculuk geçen senelere oranla bu sene çok daha popüler hale geldi. Öyle ki yataklı ve kuşetli vagonlarda yer bulabilmek için haftalar hatta aylar öncesinden yer ayırtılması gerekiyor. 2017 yılında 319 bin civarında yolcu taşıyan tren 2018’in sadece ilk 15 gününde 14 bin üzerinde kişi taşıdı. İlerleyen günler için ise 12 bin biletin önceden satıldığı, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri tarafından belirtiliyor. Kars yolculuğu, Türkiye’nin daha çok batı bölgelerinden çeşitli illerinden Ankara’ya gelen insanların, Ankara’da süren BAŞKENTRAY çalışmaları sebebiyle TCDD tarafından otobüslerle Irmak İstasyonuna taşınması ile Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünden başlıyor.

Turistik amaçlı seyahat eden insanlar hem İç Anadolu hem de Doğu Anadolu’nun doğal güzelliklerini seyahat süresince seyredebiliyor. İstasyon ve köy ise tren hareket saatlerinde gün içindeki sakinliğine nazaran heyecanlı anlara sahne oluyor. Tren hareket saatinin yaklaşık 1 saat öncesinden köye getirilen yüzlerce yolcu burada hareket saatini beklerken, planladıkları seyahatin heyecanını birbiriyle paylaşıyor, birlikte fotoğraf çektiriyor. Yolculuğu fotoğraf sanatı adına yapanlar ise istasyondan enstantaneleri arşivlerine ekliyorlar.

Yolcular daha çok önceden doğuyu görmedikleri için bu turistik seyahati yapmayı planladıklarını, Kars’ın ve yolculuk güzergahındaki çeşitli yerlerindeki turistik ve kültürel değerleri ziyaret etmeyi istediklerini söylüyor. Yolcu sayısında büyük payı alan üniversite öğrencileri ise son zamanda sosyal medya aracılığı ile popüler hale gelen kompartımanları led ışıklarla süslemeyi kendilerinin de yaparak eğlenceli vakit geçirmek istediklerini de sözlerine ekliyor. Fotoğraf meraklıları ise seyahati fotoğraflarla öyküleştirmek istediğini belirtiyor.

Mehmet Temizyürek