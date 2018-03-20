Diğer
Kategoriler

Doğu Ekspresi yoğun ilgi görüyor

Doğu Ekspresi ile Kars’a turistik yolculuk, yoğun ilgi göremeye devam ediyor.

Doğu Ekspresi yoğun ilgi görüyor

20 Mart 2018 08:54

Geçen yıllara oranla çok daha popüler hale gelen Doğu Ekspresi, yolculuk yapmak ve yataklı ve kuşetli vagonlarda yer bulabilmek için haftalar, hatta aylar öncesinden yer ayırtılması gerekiyor. Her gün dolu dolu Kars’a gelen Doğu Ekspresi, Kars’ın canlanmasında başrol oynadı.

Doğu Ekspresiyle Ankara’dan başlayan ve yaklaşık 25 saat son Kars’a gelen vatandaşlar, Kars’ın ekonomisini de canlandırdı. Kars’a turist amaçlı gelenler önce tarihi yerleri, ardından Çıldır Gölü’nü geziyor. Daha sonra Kars merkezde zamanları geçiren vatandaşlar, Kars’ın yöresel yemeklerinden tatmayı da unutmuyor.
2018’in sadece ilk 3 ayında 80 binin üzerinde yolcuyu Kars’a taşıyan Doğu Ekspresi’nin yolcu sayısı da katlanarak artmaya devam ediyor.  

Işık Çapanoğlu

Etiketler: Doğu Ekspresi, kars

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç