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Doğu Ekspresi’ne Erzurum’da renkli karşılama

Ankara’dan Erzurum’a gelen Doğu Ekspresi yolcuları mehteran ve halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle karşılandı. Renkli karşılama töreninde 390 yolcu davul zurna eşliğinde halay çekti.

Doğu Ekspresine Erzurumda renkli karşılama

15 Şubat 2018 18:31

Doğu Ekspresi treniyle Ankara’dan yola çıkıp yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Erzurum’a gelen yolculara Erzurum Garında karşılama etkinliği düzenlendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen karşılama etkinliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve il genel meclisi üyeleri yolculara hediye takdim etti. Trene binerek vagonları ziyaret eden Başkan Sekmen, yolcularla sohbet etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ve Halk Oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından alanı dolduran yolcular davul zurna eşliğinde halay çekti. Erzurum’a geldiklerinde coşkulu bir karşılamayla karşılaşan Doğu Ekspresi yolcuları, durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Doğu Ekspresi’ne ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Devlet Demir Yollarının bu hizmeti hakikaten güzel bir hizmet. Ülkemizin Batısından Doğusuna gelen vatandaşlar buraların güzelliklerini görüyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi. 

Ahmet Akbuğa - Sefa Tetik

Etiketler: Doğu Ekspresi, Erzurum

 

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