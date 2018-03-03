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Doğu Ekspresi'nin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Kars-Irmak seferini yapan Doğu Ekspresi, Kırıkkale’de raylar üzerinden karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisine çarptı. Kazada öğrenci ağır yaralandı.

Doğu Ekspresinin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

03 Mart 2018 10:02

Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makinist Bülent Ö. kontrolündeki Doğu Ekspresi, 1231. Sokak üzerinde karşıya geçmek için tren raylarını kullanan üniversite öğrencisi Samet Can Tanyeli’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Tanyeli’ye trende seyahat eden sağlık çalışanları ilk müdahaleyi yaptı. Sonrasında olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın yaşandığı bölgede vatandaşlar daha önce üst geçit talebinde bulunmuştu.  

Mehmet Temizyürek
 

Etiketler: Doğu Ekspresi, kaza

 

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