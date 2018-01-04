Doğu Gota bombalandı: 25 ölü

Enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma görevlisi Muhammed Hafi, Rus savaş uçaklarının dün gece Doğu Gota’da, Arbin ve Mebraba olmak üzere iki yerleşim bölgesini bombaladığını, en büyük hasar ve insan kaybının Mesraba’da meydana geldiğini söyledi. Muhammed Hafi, Mesraba’daki bombalama sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 70 kişinin de yaralandığını söyledi. Mesraba’da bombalanan iki binanın tamamen tahrip olduğu belirtildi.

Muhammed Hafi bombalanan diğer yerleşim bölgesinde bir binanın yıkıldığı, binada bulunan 6 sivilin hayatını kaybettiğini, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 10 civarında kişinin yaralandığını söyledi. Enkaz altındaki ölü ve yaralıların çıkartılması için sivil savunma görevlilerinin sabaha kadar çalıştığı belirtildi.

Abu Mucahit El Halebi