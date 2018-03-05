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Doğu Guta köylerine ağır bombardıman: 21 ölü

Suriye Rejim Güçleri'nin muhasarası altındaki Doğu Guta'nın köylerine yönelik devam eden ağır bombardımanda bugün 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca sivil yaralandı.

Doğu Guta köylerine ağır bombardıman: 21 ölü

05 Mart 2018 17:40

Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinin 10 kilometre doğusundaki Doğu Guta köylerine yönelik yapılan ağır bombardıman sonucu bugün 21 sivil hayatını kaybederken onlarca sivil yaralandı. Jisreen kasabasında 2 kadın, 4 çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, Hamuriya kasabasında 10 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Saqba kasabasında 3 kişi hayatını kaybederken, 16 sivil yaralandı. Haza kasabasında ise 2 kişi hayatını kaybetti. 

İngiltere Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 400 bin nüfusu olan Doğu Guta bölgesinde 2 hafta içerisinde 700 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta’da ciddi ilerleme kaydettiği ve bölgenin 3’te 1’ini ele geçirdiği belirtildi.  

Muhamed El Mustafa
 

Etiketler: Doğu Guta, Rejim güçleri, Suriye

 

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