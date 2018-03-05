Doğu Guta köylerine ağır bombardıman: 21 ölü

Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinin 10 kilometre doğusundaki Doğu Guta köylerine yönelik yapılan ağır bombardıman sonucu bugün 21 sivil hayatını kaybederken onlarca sivil yaralandı. Jisreen kasabasında 2 kadın, 4 çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, Hamuriya kasabasında 10 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Saqba kasabasında 3 kişi hayatını kaybederken, 16 sivil yaralandı. Haza kasabasında ise 2 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 400 bin nüfusu olan Doğu Guta bölgesinde 2 hafta içerisinde 700 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta’da ciddi ilerleme kaydettiği ve bölgenin 3’te 1’ini ele geçirdiği belirtildi.

Muhamed El Mustafa

