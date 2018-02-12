Doğu Guta'da 3 günde 180 kişi hayatını kaybetti

Suriye'de rejim güçlerinin Şam yakınlarında 5 senedir kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'da son 3 günde 180 kişi öldürüldü.

Esed rejiminin uyguladığı katliama sessiz kalmayan Suriyeli yaşlı bir adam ise, “Ey ümmeti Muhammed, bunlar Esad rejiminin öldürdüğü insanlar, bizim kardeşlerimiz. Kendimizi korumamız için biz de, kadınlarımız da silahlanalım. Esad bizi birer birer, beşer beşer öldürüyor. El ele verelim. Tek bilek, tek yürek olalım. Ya Allah diyelim. Arap liderleri bize ihanet etti. Bizi yardımsız kendi başımıza bıraktılar. Kendi başımızın çaresine bakalım” diye konuştu.